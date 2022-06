Piccola grande speranza: con i monoclonali il cancro al retto è completamente scomparso (Di lunedì 6 giugno 2022) 18 persone sono state curate con un farmaco, è la prima volta che accade nella storia del cancro che una terapia porti a questo risultato su tutti i partecipanti allo studio. Il professor Bianchi, Fondazione Veronesi, ad Huffpost: “Il gruppo è esiguo ma i farmaci cureranno sempre di più il tumore” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 giugno 2022) 18 persone sono state curate con un farmaco, è la prima volta che accade nella storia delche una terapia porti a questo risultato su tutti i partecipanti allo studio. Il professor Bianchi, Fondazione Veronesi, ad Huffpost: “Il gruppo è esiguo ma i farmaci cureranno sempre di più il tumore”

