Orticaria, quello che i pazienti non dicono (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Orticaria, un’infiammazione della pelle ancora poco nota, ha un peso anche sulla sfera intima, di cui non si parla mai per pudore. Per un uomo affetto dalla malattia avere un rapporto sessuale protetto diventa un problema, così come per una donna vivere i giorni del ciclo è un calvario. Risultato? I pazienti non parlano della loro condizione. Quando si parla di una malattia dermatologica, la prima reazione che sentiamo è ‘c’è di peggio, cosa sarà mai?’. E’ sbagliato: una patologia dermatologica, in una forma idiopatica e grave come può essere l’Orticaria cronica spontanea, condiziona pesantemente la vita di chi ne soffre, è bene saperlo”. Così Filomena Bugliaro, coordinatrice delle attività di Federasma e Allergie, in un’intervista pubblicata su ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’, un’infiammazione della pelle ancora poco nota, ha un peso anche sulla sfera intima, di cui non si parla mai per pudore. Per un uomo affetto dalla malattia avere un rapporto sessuale protetto diventa un problema, così come per una donna vivere i giorni del ciclo è un calvario. Risultato? Inon parlano della loro condizione. Quando si parla di una malattia dermatologica, la prima reazione che sentiamo è ‘c’è di peggio, cosa sarà mai?’. E’ sbagliato: una patologia dermatologica, in una forma idiopatica e grave come può essere l’cronica spontanea, condiziona pesantemente la vita di chi ne soffre, è bene saperlo”. Così Filomena Bugliaro, coordinatrice delle attività di Federasma e Allergie, in un’intervista pubblicata su ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato ...

