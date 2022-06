Non esiste alcuna sovvenzione governativa da “1000 euro” per festeggiare i 70 anni di Eni (Di lunedì 6 giugno 2022) Diffidare dalle catene Whatsapp (soprattutto quelle che rimandano a link esterni) dovrebbe essere il mantra per tutti. Perché le aziende e le istituzioni utilizzano canali ufficiali (e non sicuramente chat) per le loro comunicazioni. Anche quelle di tipo commerciali. Nelle ultime ore, molte persone stanno ricevendo messaggi in cui vengono invitati a partecipare a una sorta di sondaggio (con domande e risposte) per ottenere un buono da 1000 euro. Tutto sarebbe legato a un fantomatico questionario per prender parte alla sovvenzione governativa dell’Eni, in occasione dei 70 anni della multinazionale. LEGGI ANCHE > Bonus cultura, scoperta truffa: sequestri per oltre 1,5 mln Come riportato da Bufale.net, questa truffa si sta consumando su Whatsapp da alcune ore. La maggior parte dei messaggi ricevuti – ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 giugno 2022) Diffidare dalle catene Whatsapp (soprattutto quelle che rimandano a link esterni) dovrebbe essere il mantra per tutti. Perché le aziende e le istituzioni utilizzano canali ufficiali (e non sicuramente chat) per le loro comunicazioni. Anche quelle di tipo commerciali. Nelle ultime ore, molte persone stanno ricevendo messaggi in cui vengono invitati a partecipare a una sorta di sondaggio (con domande e risposte) per ottenere un buono da. Tutto sarebbe legato a un fantomatico questionario per prender parte alladell’Eni, in occasione dei 70della multinazionale. LEGGI ANCHE > Bonus cultura, scoperta truffa: sequestri per oltre 1,5 mln Come riportato da Bufale.net, questa truffa si sta consumando su Whatsapp da alcune ore. La maggior parte dei messaggi ricevuti – ...

