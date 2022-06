“Non c’è stato nulla da fare”. Malore choc mentre si allenava, Francesco muore a 48 anni (Di lunedì 6 giugno 2022) Francesco Ulanio muore mentre fa jogging. 48 anni di Celano: la tragedia si è consumata alle 8, a Montesilvano, in Via Aldo Moro, di fronte al centro Porto Allegro nella zona dei Grandi Alberghi. Scrive il Messaggero come primo ad arrivare sul posto sia stato il medico Pasquale Condoma, ex sindaco di Montesilvano. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 giunti prontamente sul luogo. Era da poco passate le 8 di domenica mattina, 5 giugno, Francesco Ulanio stava facendo una corsetta quando improvvisamente si è accasciato a terra. A lanciare i soccorsi i passanti che, per primi, hanno prestato soccorso. Amante del sport, appassionato di corsa e di rugby (per anni è stato il medico della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)Ulaniofa jogging. 48di Celano: la tragedia si è consumata alle 8, a Montesilvano, in Via Aldo Moro, di fronte al centro Porto Allegro nella zona dei Grandi Alberghi. Scrive il Messaggero come primo ad arrivare sul posto siail medico Pasquale Condoma, ex sindaco di Montesilvano. Asono valsi i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 giunti prontamente sul luogo. Era da poco passate le 8 di domenica mattina, 5 giugno,Ulanio stava facendo una corsetta quando improvvisamente si è accasciato a terra. A lanciare i soccorsi i passanti che, per primi, hanno presoccorso. Amante del sport, appassionato di corsa e di rugby (peril medico della ...

