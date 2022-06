Napoli, Koulibaly in bilico, la Juve ci mette lo zampino. Altro sgarro ai napoletani? (Di lunedì 6 giugno 2022) Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare Napoli. Secondo radio Mercato, dietro alla scelta ci sarebbe non solo il Barcellona ma anche la Juventus. Kolibaly in bilico, dopo il caso Mertens anche il difensore Senegalese entra nell lista degli incerti. Il patron De Laurentiis ha fatto sapere che tutti sono cedibili in relazione alla giusta offerta. Le operazioni per il rinnovo, nonostante l’esplicita richiesta di Spalletti, stentano a decollare e le voci di mercato continuano a susseguirsi. Secondo le ultime voci circolate, Koulibaly avrebbe accettato la corte del Barcellona e avrebbe avvisato De Laurentiis e Spalletti della sua decisioni. Il club spagnolo sarebbe pronto a presentare l’offerta ufficiale entro una decina di giorni. Notizia che per ora non trova ancora conferma. Secondo quanto riporta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Kalidoupotrebbe lasciare. Secondo radio Mercato, dietro alla scelta ci sarebbe non solo il Barcellona ma anche lantus. Kolibaly in, dopo il caso Mertens anche il difensore Senegalese entra nell lista degli incerti. Il patron De Laurentiis ha fatto sapere che tutti sono cedibili in relazione alla giusta offerta. Le operazioni per il rinnovo, nonostante l’esplicita richiesta di Spalletti, stentano a decollare e le voci di mercato continuano a susseguirsi. Secondo le ultime voci circolate,avrebbe accettato la corte del Barcellona e avrebbe avvisato De Laurentiis e Spalletti della sua decisioni. Il club spagnolo sarebbe pronto a presentare l’offerta ufficiale entro una decina di giorni. Notizia che per ora non trova ancora conferma. Secondo quanto riporta ...

