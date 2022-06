MotoGP | Francesco Bagnaia al vetriolo | “In F1 hanno rimosso Michael Masi | forse bisogna agire anche in MotoGP”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) È undecisamente contrariato quello che lascia l’autodromo del Montmelò. D’altronde la caduta alla prima curva, dove è stato letteralmente abbattuto da Takaaki Nakagami, ha di fatto posto fine a qualsiasi velleità di laurearsi Campione del Mondo. Il venticinquenne piemontese ha però deciso di scoperchiare un vaso di Pandora in merito alla gestione delle gare di, mettendo in discussione il capo dei commissari Freddie Spencer tramite i microfoni di SkySport. “Se guardiamo lo storico di Nakagami, ogni volta in cui si è trovato davanti non ha mai finito una gara. Non è cattivo, maè arrivato il momento di prendere un provvedimento, in maniera da fargli che non può andare avanti così. Eppure non è stato sanzionato in alcun modo. Sono rimasto sorpreso da questo fatto, ...