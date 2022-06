Morto Alec John Such: era il bassista e fondatore dei Bon Jovi (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nella musica. Morto Alec John Such, bassista e membro fondatore dei Bon Jovi. Such aveva 70 anni. a dare l’annuncio della sua scomparsa Jon Bon Jovi attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sui suoi canali ufficiali. Ecco cosa ha scritto su Twitter. «Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec – ha scritto il cantante americano -. Come membro fondatore dei Bon Jovi, è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro attraverso di lui. Era un amico d’infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire. Alec è sempre stato selvaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nella musica.e membrodei Bonaveva 70 anni. a dare l’annuncio della sua scomparsa Jon Bonattraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sui suoi canali ufficiali. Ecco cosa ha scritto su Twitter. «Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico– ha scritto il cantante americano -. Come membrodei Bon, è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro attraverso di lui. Era un amico d’infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire.è sempre stato selvaggio ...

