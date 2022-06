Milan, si tratta il rinnovo di un altro big: ancora distanza tra le parti (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Milan, dopo l’ufficialità del passaggio al fondo americano RedBird, è pronto a scatenarsi in questa sessione estiva di calciomercato. In uscita, Alexis Saelemaekers, valutato più di 15 milioni di euro dai rossoneri. In chiave rinnovi, invece, si avvicina sempre di più il prolungamento di Fikayo Tomori. L’inglese ha chiuso le porte ad una cessione, voglioso di rimanere in rossonero ancora a lungo. Anche Pierre Kalulu e Rafael Leao sono parecchio vicini al rinnovo. Bennacer Milan rinnovo Il Milan, però, non si limiterà a questi tre rinnovi fondamentali. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, anche Ismael Bennacer potrebbe prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2024. L’algerino, ad oggi, percepisce uno stipendio di 1.5 milioni di euro a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) Il, dopo l’ufficialità del passaggio al fondo americano RedBird, è pronto a scatenarsi in questa sessione estiva di calciomercato. In uscita, Alexis Saelemaekers, valutato più di 15 milioni di euro dai rossoneri. In chiave rinnovi, invece, si avvicina sempre di più il prolungamento di Fikayo Tomori. L’inglese ha chiuso le porte ad una cessione, voglioso di rimanere in rossoneroa lungo. Anche Pierre Kalulu e Rafael Leao sono parecchio vicini al. BennacerIl, però, non si limiterà a questi tre rinnovi fondamentali. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, anche Ismael Bennacer potrebbe prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2024. L’algerino, ad oggi, percepisce uno stipendio di 1.5 milioni di euro a ...

