Milan, rinnovo Leao priorità. Mercato, cambio programma e top player in attacco? (Di lunedì 6 giugno 2022) Le ultime di Mercato e le Top News di questa mattina sul Milan. Il rinnovo di Leao è una priorità, top player in avanti con cambio strategia? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 giugno 2022) Le ultime die le Top News di questa mattina sul. Ildiè una, topin avanti constrategia?

Advertising

AntoVitiello : Trattativa molto avanzata per il rinnovo di Fikayo #Tomori con il #Milan, adeguamento più prolungamento (attuale sc… - Gazzetta_it : Ricavi, RedBird nel solco di Elliott: ora il rinnovo con Emirates e Puma #Milan - Gazzetta_it : #Leao - Milan, la trattativa per il rinnovo entra nel vivo. Pronta l'offerta per vincere le tentazioni spagnole - ReadyPlayer1___ : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport Leao vuole solo il #Milan ed è pronto a dire si al rinnovo di contratto con i rossoneri - CalcioOggi : Kalulu-Milan: situazione in discesa per il rinnovo - Milan News 24 -