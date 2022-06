Massimo Giletti nella polemica: cosa è accaduto a “Non è l’Arena” (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo speciale è andato in onda da Mosca con il conduttore che ha anche avuto un malore Da settimane Massimo Giletti è al centro delle polemiche. Prima per alcune vicende personali, poi per le sue interviste legate al tema della guerra in Russia, reo di aver dato troppo spazio ai russi. Ieri, 5 giugno, la puntata di “Non è l’Arena” è andata in onda da Mosca, sollevando una marea di polemiche. Polemiche a mai finire soprattutto per l’intervista fatta da Giletti alla portavoce del ministero degli Esteri Russo, Maria Zacharova. Leggi anche: Botta e risposta al veleno tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti: l’accaduto Zakharova a Giletti: "Lei è una persona istruita e intelligente ma dice cose semplificate, i bambini di solito parlano in questo modo" Si ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo speciale è andato in onda da Mosca con il conduttore che ha anche avuto un malore Da settimaneè al centro delle polemiche. Prima per alcune vicende personali, poi per le sue interviste legate al tema della guerra in Russia, reo di aver dato troppo spazio ai russi. Ieri, 5 giugno, la puntata di “Non è” è andata in onda da Mosca, sollevando una marea di polemiche. Polemiche a mai finire soprattutto per l’intervista fatta daalla portavoce del ministero degli Esteri Russo, Maria Zacharova. Leggi anche: Botta e risposta al veleno trae Alessandra Moretti: l’Zakharova a: "Lei è una persona istruita e intelligente ma dice cose semplificate, i bambini di solito parlano in questo modo" Si ...

stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - Agenzia_Ansa : Massimo #Giletti ha un mancamento in diretta da Mosca, poi si riprende. Polemica a #Nonelarena, Sallusti abbandona… - qui_finanza : Massimo Giletti, malore in diretta da Mosca: cosa è successo e come sta - 361_magazine : Impazza la polemica dopo la puntata di #Nonèlarena di #Giletti. La rabbia di #Sallusti e l'intervento della #Merlino -