L'Inter in vendita e la meteora Interspac (Di lunedì 6 giugno 2022) E' bastata la sola ipotesi di cessione di Alessandro Bastoni, difensore mancino (dunque merce rara) classe 1999, pilastro della futura nazionale di Mancini e Interista dichiarato, a portare metaforicamente in piazza il popolo nerazzurro. Non perché i tifosi dell'Inter non siano abituati ai sacrifici eccellenti, viste le partenze di Hakimi e Lukaku la scorsa estate per consentire al club di raggranellare liquidità sufficiente a garantirsi una stagione serena, ma l'idea inaccettabile ai loro occhi di sacrificare sull'altare dei conti un pezzo importante dell'identità presente e futura della squadra. "Bastoni non si tocca" e "Suning venda se non è in grado di provvedere all'Inter" sono stati i messaggi. I social sono stati la cassa di risonanza e a muoversi sono stati anche tifosi vip come Enrico Mentana e Alessandro Cattelan. Una sorta ...

