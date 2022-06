La violenza giovanile è un’emergenza? (Di lunedì 6 giugno 2022) Rapine, accoltellamenti, risse, violenze sessuali, sparatorie. Le pagine della cronaca sono colme di notizie di questo genere. E, in un gran numero di casi, riguardano una fascia di popolazione da cui ci si aspetterebbe di tutto, tranne che la violenza: i giovani. La violenza giovanile, anche a causa dell’isolamento provocato dalla pandemia negli ultimi due anni, è, infatti, in continua crescita e non cessa di preoccupare istituzioni, genitori, scuole e psicologi. Il motivo? Un confluire di fattori diversi, aggravati dalla percezione di complessiva disuguaglianza che vige nella società attuale e dalla sempre più crescente vulnerabilità, spesso invisibile o sottovalutata, di cui soffrono ragazzi e giovani adulti. Vediamone i dettagli. La violenza, anche tra i membri della popolazione giovanile, ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 6 giugno 2022) Rapine, accoltellamenti, risse, violenze sessuali, sparatorie. Le pagine della cronaca sono colme di notizie di questo genere. E, in un gran numero di casi, riguardano una fascia di popolazione da cui ci si aspetterebbe di tutto, tranne che la: i giovani. La, anche a causa dell’isolamento provocato dalla pandemia negli ultimi due anni, è, infatti, in continua crescita e non cessa di preoccupare istituzioni, genitori, scuole e psicologi. Il motivo? Un confluire di fattori diversi, aggravati dalla percezione di complessiva disuguaglianza che vige nella società attuale e dalla sempre più crescente vulnerabilità, spesso invisibile o sottovalutata, di cui soffrono ragazzi e giovani adulti. Vediamone i dettagli. La, anche tra i membri della popolazione, ...

