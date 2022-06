Il difficile ruolo del portiere femminile, intervista a Camelia Ceasar (Di lunedì 6 giugno 2022) Da sempre il calcio femminile è vittima di pregiudizi di tutti i tipi. Il più fastidioso, il primo che dovrebbe essere abbattuto, è il suo confronto con la sua versione maschile (un assunto che vale per qualunque sport, anche il tiro con l’arco). Il secondo pregiudizio, in termini di ricorrenza, è quello che ha che fare con il ruolo del portiere. “I portieri nel calcio femminile non saltano”, “non arrivano all’incrocio dei pali”, “andrebbero ristrette le porte”, “non sanno uscire”, insomma non fanno niente bene come i loro pari ruolo maschi. Anche questi giudizi sono frutto di un confronto che non dovrebbe esistere. Eppure, se – piano piano – il calcio femminile sta trovando una sua credibilità, per i portieri è difficilissimo essere prese sul serio dal pubblico generalista. Ci sono ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 6 giugno 2022) Da sempre il calcioè vittima di pregiudizi di tutti i tipi. Il più fastidioso, il primo che dovrebbe essere abbattuto, è il suo confronto con la sua versione maschile (un assunto che vale per qualunque sport, anche il tiro con l’arco). Il secondo pregiudizio, in termini di ricorrenza, è quello che ha che fare con ildel. “I portieri nel calcionon saltano”, “non arrivano all’incrocio dei pali”, “andrebbero ristrette le porte”, “non sanno uscire”, insomma non fanno niente bene come i loro parimaschi. Anche questi giudizi sono frutto di un confronto che non dovrebbe esistere. Eppure, se – piano piano – il calciosta trovando una sua credibilità, per i portieri è difficilissimo essere prese sul serio dal pubblico generalista. Ci sono ...

