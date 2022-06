Il 6 giugno 1933 apre il primo Drive-In: nasce il cinema all’aperto (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 6 giugno del 1933 apre il primo cinema all’aperto, noto come Drive-In: uno schermo gigante sito in un ampio spazio di terra. Richard Hollingshead inaugura così, a Camden, nel New Jersey il primo Drive-in della storia. Richard Hollingshead apre il primo Drive-In della storia É il giugno 1933 quando, per opera di Richard Hollingshead, apre il primo Drive-In della storia. Hollingshead era molto famoso come magnate dell’industria chimica ma, alla fine degli anni Venti, ha una particolare intuizione. Hollingshead, dopo aver steso un lenzuolo fra i capi di due alberi del suo giardino, punta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 6delil, noto come-In: uno schermo gigante sito in un ampio spazio di terra. Richard Hollingshead inaugura così, a Camden, nel New Jersey il-in della storia. Richard Hollingsheadil-In della storia É ilquando, per opera di Richard Hollingshead,il-In della storia. Hollingshead era molto famoso come magnate dell’industria chimica ma, alla fine degli anni Venti, ha una particolare intuizione. Hollingshead, dopo aver steso un lenzuolo fra i capi di due alberi del suo giardino, punta, ...

