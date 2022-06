I giorni del coraggio. La forza delle donne oltre la pandemia (Di lunedì 6 giugno 2022) Ho iniziato a scrivere questo libro durante i mesi in cui la pandemia ci ha tenuti chiusi in casa. Tra una riunione e l’altra, rigorosamente da remoto, mentre cercavo di abituarmi alle nuove parole (lockdown, indice Rt, saturazione) e di capire la sottile, ma sostanziale, differenza tra isolamento e quarantena, sentivo il dovere di dare il mio contributo nel fronteggiare gli effetti della pandemia. Le immagini drammatiche in Tv mi provocavano un senso di malessere come pure, per altri versi, ricevere tantissime richieste di aiuto, da più parti. È così che nasce questa raccolta di storie, che possiamo definire “di resistenza”. Storie di donne piene di talenti e di un’eccezionale normalità che diventano una testimonianza collettiva, un articolato racconto da una prospettiva di genere dei mesi della pandemia. Dai dati e ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Ho iniziato a scrivere questo libro durante i mesi in cui laci ha tenuti chiusi in casa. Tra una riunione e l’altra, rigorosamente da remoto, mentre cercavo di abituarmi alle nuove parole (lockdown, indice Rt, saturazione) e di capire la sottile, ma sostanziale, differenza tra isolamento e quarantena, sentivo il dovere di dare il mio contributo nel fronteggiare gli effetti della. Le immagini drammatiche in Tv mi provocavano un senso di malessere come pure, per altri versi, ricevere tantissime richieste di aiuto, da più parti. È così che nasce questa raccolta di storie, che possiamo definire “di resistenza”. Storie dipiene di talenti e di un’eccezionale normalità che diventano una testimonianza collettiva, un articolato racconto da una prospettiva di genere dei mesi della. Dai dati e ...

Advertising

GiovaAlbanese : Nei prossimi giorni summit alla Continassa con l'entourage di #Fagioli: all'ordine del giorno il rinnovo e il proge… - fattoquotidiano : Bombe in Ucraina mentre il Pianeta boccheggia. Con grande fatica si era riusciti a portare i temi ambientali all’at… - forumJuventus : (Gds) 'Per Federico Chiesa un estate di - mondoterremoti : ha contaminato l'acqua potabile dei serbatori e dei fiumi e ha distrutto buona parte delle risorse alimentari local… - _MarcoMa_ : RT @Imbohemien: Io sono diversi giorni che provo ad informarmi per il referendum del 12 giugno ma mi sembra di dover fare un esame di giuri… -