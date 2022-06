Giorgia Meloni a La Spezia, comizio a sostegno del sindaco uscente Peracchini (segui la diretta) (Di lunedì 6 giugno 2022) Il comizio di Giorgia Meloni a la Spezia dove il 12 giugno si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per il nuovo sindaco. Qui il sindaco uscente Pierluigi Peracchini, civico vicino al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e sostenuto dalla coalizione di centrodestra, tenta il bis. Peracchini sarà sostenuto da 7 liste: Spezia Vince, Lista Toti, La Spezia Civica Peracchini sindaco, Unione di Centro, Forza Italia Berlusconi, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildia ladove il 12 giugno si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per il nuovo. Qui ilPierluigi, civico vicino al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e sostenuto dalla coalizione di centrodestra, tenta il bis.sarà sostenuto da 7 liste:Vince, Lista Toti, LaCivica, Unione di Centro, Forza Italia Berlusconi, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia. L'articolo Secolo d'Italia.

