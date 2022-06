Ex concorrente dell’Isola 16 verso il Grande Fratello Vip 7? Ecco la verità (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha commentato le voci di un’ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Laura Maddaloni nella casa più spiata d’Italia? Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi è stata una delle concorrenti più discusse. La diretta interessata in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha commentato le voci di un ipotetico arruolamento nel cast del Grande Fratello Vip 7. L’ex naufraga ha preferito non sbilanciarsi, tanto che ha ammesso che le decisioni di solito le prende in modo istintivo senza pensarci su. Dunque, qualora arriverà una proposta formale da Alfonso Signorini deciderà se accettare o meno. Tuttavia, la moglie di Clemente Russo ha rivelato che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’exdei Famosi ha commentato le voci di un’ipotetica partecipazione alVip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7? Laura Maddaloni nella casa più spiata d’Italia? Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi è stata una delle concorrenti più discusse. La diretta interessata in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha commentato le voci di un ipotetico arruolamento nel cast delVip 7. L’ex naufraga ha preferito non sbilanciarsi, tanto che ha ammesso che le decisioni di solito le prende in modo istintivo senza pensarci su. Dunque, qualora arriverà una proposta formale da Alfonso Signorini deciderà se accettare o meno. Tuttavia, la moglie di Clemente Russo ha rivelato che ...

