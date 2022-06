Dimissioni | le novità dopo l’emergenza per la pandemia

Advertising

Informazione Fiscale

Tra ledella programmazione 2022 rientrano il finanziamento di tre programmi per prevenire ...alla permanenza a domicilio o il rientro a casa dopo un ricovero in ospedale o leda una ...Tra ledella programmazione 2022 rientrano il finanziamento di tre programmi per prevenire ...alla permanenza a domicilio o il rientro a casa dopo un ricovero in ospedale o leda una ... Lavoratrici madri: per la convalida delle dimissioni si torna al colloquio, con la possibilità di svolgerlo online