Armata rossa decapitata nel Donbass: morti il generale Kutuzov e il generale Berdnikov, fedelissimi di Putin (Di lunedì 6 giugno 2022) I media statali russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante i pesanti combattimenti nella regione orientale del Donbass, in Ucraina. Il generale Roman Kutuzov (nella foto), già al comando delle truppe dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, secondo il media statale russo Rossiya 1, sarebbe stato ucciso durante un assalto a un insediamento ucraino nella regione. morti i generali Kutuzov e Berdnikov La Russia, anche per fonti ministeriali, avrebbe confermato la morte del maggiore generale Roman Kutuzov domenica, ma nuovi rapporti di lunedì affermano che anche il tenente generale Roman Berdnikov sarebbe stato ucciso lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) I media statali russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante i pesanti combattimenti nella regione orientale del, in Ucraina. IlRoman(nella foto), già al comando delle truppe dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, secondo il media statale russo Rossiya 1, sarebbe stato ucciso durante un assalto a un insediamento ucraino nella regione.i generaliLa Russia, anche per fonti ministeriali, avrebbe confermato la morte del maggioreRomandomenica, ma nuovi rapporti di lunedì affermano che anche il tenenteRomansarebbe stato ucciso lo stesso ...

