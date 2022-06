A Mirabilandia dal 18 giugno riapre Mirabeach | la spiaggia più caraibica della Riviera romagnola

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Sabato 18parte la nuova stagione di, il parco acquatico adiacente a, con una novità: orario prolungato fino alle 19.00! Un’ora in più per godere del sole,, delle piscine e del tanto divertimento con un’area di oltre 70.000 metri quadri che offre scivoli emozionanti, aree vip con servizi esclusivi, piscina con le onde, ombrelloni con lettini e punti ristoro. Per i più intraprendenti la scelta giusta è Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, oppure Cobra con una caduta libera a circa 50 km/h. Guidati dalla forza dell’acqua si potrà affrontare Rumba, un percorso tra curve e discese, mentre per una gara tra materassini è a disposizione lo scivolo multipista Los Ràpidos. Su comodi gommoni si potrà scendere lungo i ...

Adnkronos

Biglietti online da 16,90 Per informazioni e calendario: https://mirabeach..it/850.000 mq, 46 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con ...La collaborazione tra SmartVita eha preso il via nel 2020 attraverso l'... A partire2021 sono stati poi condotti minuziosi interventi di adeguamento e manutenzione dei sistemi ... Il sabato sera di Mirabilandia: dal 4 giugno night show e un'imperdibile Parata