Una Vita: Rosina snob con gli altri, cosa è successo (Di domenica 5 giugno 2022) Una Vita, Rosina snob con gli altri: cosa è successo, le anticipazioni per la puntata di domenica 5 giugno della soap. Le nuove dinamiche ad Acaçias dopo il salto temporale si stanno per stabilire; Aurelio ed Genoveva, nonostante qualche attrito, sono più potenti che mai, mentre il trauma dell’attentato continua ancora a segnare molte vite. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 5 giugno 2022) Unacon gli, le anticipazioni per la puntata di domenica 5 giugno della soap. Le nuove dinamiche ad Acaçias dopo il salto temporale si stanno per stabilire; Aurelio ed Genoveva, nonostante qualche attrito, sono più potenti che mai, mentre il trauma dell’attentato continua ancora a segnare molte vite. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - matteosalvinimi : Una vergogna, una schifezza. GIUSTIZIA per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale. Mi auguro vivamente che il… - Unofficialerth : @_Carabinieri_ @GDF @FalconeGiov @PaoloBorsellino @AlbertEinstein forse non so se riesco a trasmettervi è l'importa… - NewsStoryline : All' Albero della vita in futuro cresceranno delle foglie rift in più le radici sotto terre si Allargheranno.. Ques… -