Ultime Notizie – Roma | incidente treno Alta Velocità | dissequestrata area

(Di domenica 5 giugno 2022) E’ statal’dove venerdì pomeriggio si è verificato l’aldell’della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della capitale. Restano invece ancora sequestrati, nella disponibilità di chi indaga, un pezzo di rotaia deformato che verrà asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore a differenza delle 11 carrozze viaggiatori che sono state, invece, dissequestrate. Sull’la Procura diha aperto un’inchiesta e nel fascicolo, a carico di ignoti, si ipotizza la fattispecie di delitti colposi di pericolo. Al lavoro ci sono anche i consulenti tecnici per ricostruire quanto accaduto. Adnkronos, ENTD, Get ...

Advertising

sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Adnkronos : Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news - sole24ore : ?? #Mosca attacca l’#Italia: «Sfacciata campagna anti-russa» - CalcioOggi : Calciomercato, le ultime notizie del 5 giugno in diretta: Gnonto, offerte dall’Hoffenheim, Juventus, idea... - Corr… - junews24com : Morata Juve, novità sul futuro dello spagnolo: spunta una nuova ipotesi - -

Il primissimo episodio della stagione 3 di The Boys ha svelato un incredibile cameo a sorpresa, nonché un'assurda coincidenza con quanto apparso in una delleuscite del Marvel Cinematic Universe: il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia . Scopriamo di chi si tratta... Dopo la sorprendente introduzione di Charlize Theron nel Marvel ...Nelleore le sirene di allarme sono risuonate nella gran parte delle città del Paese. I russi dunque alzano la posta e aumentano l'offensiva: lo fanno per arrivare più forti a un ipotetico ...Mara Venier saluta commossa il suo pubblico nell’ultima puntata di Domenica In, ringraziando coloro che hanno reso possibile questa edizione e ...Il centrocampista, accostato alla Roma negli ultimi giorni, sembra molto vicino al club portoghese, disposto a pagare la clausola rescissoria al PSV Si allontana uno dei profili accostati di recente a ...