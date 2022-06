Severodonetsk, infuria la battaglia: controffensiva ucraina ma la situazione resta incerta (Di domenica 5 giugno 2022) A Severodonetsk infuria la battaglia, si combatte casa per casa e la situazione è tutt'altro che stabile. La città è divisa in due. Le forze ucraine negli ultimi due giorni hanno riguadagnato terreno, ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022) Ala, si combatte casa per casa e laè tutt'altro che stabile. La città è divisa in due. Le forze ucraine negli ultimi due giorni hanno riguadagnato terreno, ...

Advertising

globalistIT : - blogsicilia : ?? Guerra in #Ucraina ???? - Infuria la battaglia a Severodonetsk. I russi si stanno rafforzando. Le ultime ?? - RetweetPost2 : RT @tg2rai: In #Ucraina infuria la battaglia a #Severodonetsk, città del #Donbass dove i russi avanzano. Per gli ucraini nuovi missili dagl… - UNICEF_ITAmedia : RT @tg2rai: In #Ucraina infuria la battaglia a #Severodonetsk, città del #Donbass dove i russi avanzano. Per gli ucraini nuovi missili dagl… - tg2rai : In #Ucraina infuria la battaglia a #Severodonetsk, città del #Donbass dove i russi avanzano. Per gli ucraini nuovi… -