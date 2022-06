**Senato: Casellati, 'ho vinto la causa di diffamazione contro giornalisti Fatto'** (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Ho vinto la causa di diffamazione contro i giornalisti del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, Ilaria Proietti e Carlo Tecce". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Questo il dispositivo della sentenza di condanna: 'Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità dei convenuti per il carattere diffamatorio, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva, degli articoli del 17.11.2019 a firma Carlo Tecce, del 20.6.2020 a firma Ilaria Proietti, del 10.12.2019 a firma Marco Travaglio, nonché degli articoli dell'11.12.2019 e del 12.12.2019". Ed ancora: "Per l'effetto condanna i convenuti in solido Società Editoriale Editrice il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "HoladidelQuotidiano, Marco Travaglio, Ilaria Proietti e Carlo Tecce". Così la presidente del Senato, Elisabetta. "Questo il dispositivo della sentenza di condanna: 'Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità dei convenuti per il carattere diffamatorio, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva, degli articoli del 17.11.2019 a firma Carlo Tecce, del 20.6.2020 a firma Ilaria Proietti, del 10.12.2019 a firma Marco Travaglio, nonché degli articoli dell'11.12.2019 e del 12.12.2019". Ed ancora: "Per l'effetto condanna i convenuti in solido Società Editoriale Editrice il ...

