Record stagionale per Linea Verde Life: Ferolla e Masi in onda per tutto giugno (Di domenica 5 giugno 2022) E’ tempo di viaggi, d’estate, di ponti, e anche di ascolti in calo per alcuni programmi visti in tv ma non per Linea Verde Life che nella giornata di ieri, 4 giugno 2022, registra un nuovo Record di ascolti. Un risultato eccellente per la coppia formata da Daniela Ferolla e Marcello Masi che conquista il pubblico con leggerezza e passione, due ingredienti fondamentali per il programma che ieri, ci ha portati alla scoperta del Molise e delle sue bellezze. Oltre 2 milioni di spettatori, più del 20% di share nella puntata del 4 giugno. Un risultato assolutamente non banale, considerato il sabato di gran festa, che segue il ponte del 2 giugno. La puntata di ieri di Linea Verde ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) E’ tempo di viaggi, d’estate, di ponti, e anche di ascolti in calo per alcuni programmi visti in tv ma non perche nella giornata di ieri, 42022, registra un nuovodi ascolti. Un risultato eccellente per la coppia formata da Danielae Marcelloche conquista il pubblico con leggerezza e passione, due ingredienti fmentali per il programma che ieri, ci ha portati alla scoperta del Molise e delle sue bellezze. Oltre 2 milioni di spettatori, più del 20% di share nella puntata del 4. Un risultato assolutamente non banale, considerato il sabato di gran festa, che segue il ponte del 2. La puntata di ieri di...

