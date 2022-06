Paul Pogba: “Ancora oggi odio perdere. Merito di mio padre” (Di domenica 5 giugno 2022) “odio perdere, è così da sempre, sin da quando ero piccolo. Anche crescendo, questa mentalità è rimasta la mia forza. L’ho presa più da mio padre, mi ha sempre detto di essere il migliore, di non accettare che qualcuno possa essere più bravo e più forte di me. Dovevo dominare, lavorare più forte. Io gli dicevo: ‘papà, ma ho segnato!’. E lui: ‘è tutto qui?’. La prossima volta ne avrei dovuti fare due. E poi tre”. Parole da vincente quelle di Paul Pogba che racconta dettagli sulla sua infanzia in un’intervista ai microfoni di TF1. Il centrocampista, in uscita dal Manchester United e obiettivo della Juventus, si sofferma anche sulla figura della madre: “Ha cresciuto cinque bambini perché ha adottato anche due cugini. La mia è una grande famiglia, lei ha fatto tutto da solo perché i miei sono ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “, è così da sempre, sin da quando ero piccolo. Anche crescendo, questa mentalità è rimasta la mia forza. L’ho presa più da mio, mi ha sempre detto di essere il migliore, di non accettare che qualcuno possa essere più bravo e più forte di me. Dovevo dominare, lavorare più forte. Io gli dicevo: ‘papà, ma ho segnato!’. E lui: ‘è tutto qui?’. La prossima volta ne avrei dovuti fare due. E poi tre”. Parole da vincente quelle diche racconta dettagli sulla sua infanzia in un’intervista ai microfoni di TF1. Il centrocampista, in uscita dal Manchester United e obiettivo della Juventus, si sofferma anche sulla figura della madre: “Ha cresciuto cinque bambini perché ha adottato anche due cugini. La mia è una grande famiglia, lei ha fatto tutto da solo perché i miei sono ...

Advertising

OptaPaolo : 38 - Da quando è rientrato nel club nell'agosto 2016, Paul #Pogba ha creato più occasioni (231) e fornito più assis… - forumJuventus : (TS) 'Pogba e Di Maria,il punto della situazione. Paul con un piede a Torino, per l'argentino c'è il nodo contratto… - forumJuventus : Ultime di Calciomercato da Sky Sport: ???? La Juve continua a lavorare per Di Maria, si cerca un accordo definitivo… - QuiteriaSamuel : RT @RidTheRock: ??”La squadra che ha cercato di più #Pogba è stato il #ManchesterCity e non il #Psg. Ma Paul non se l’è sentita di trasferir… - oscarvalle1984 : RT @RidTheRock: ??”La squadra che ha cercato di più #Pogba è stato il #ManchesterCity e non il #Psg. Ma Paul non se l’è sentita di trasferir… -