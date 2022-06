Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: “Sul set con Hayden Christensen è stato come se gli anni non fossero passati” (Di domenica 5 giugno 2022) Il protagonista di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, ha presentato la nuova serie di Star Wars dal 27 maggio su Disney+, insieme a Moses Ingram, interprete di Reva, e la regista Deborah Chow. La serie tv su Obi-Wan Kenobi ha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso venerdì e ha segnato il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo che fu di Alec Guinness quarant'anni fa e che lui stesso aveva ricoperto con onore e gloria nella trilogia prequel. Non è ovviamente l'unico personaggio noto di questa nuova produzione legata al mondo di Star Wars, perché la storia si concentra su un periodo e su luoghi già cari ai fan della saga creata da George Lucas, andando a coprire eventi noti indirettamente e di riflesso al pubblico, coprendo un altro frammento dello spazio … Leggi su movieplayer (Di domenica 5 giugno 2022) Il protagonista di Obi-Wan, ha presentato la nuova serie di Star Wars dal 27 maggio su Disney+, insieme a Moses Ingram, interprete di Reva, e la regista Deborah Chow. La serie tv su Obi-Wanha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso venerdì e ha segnato il ritorno dinel ruolo che fu di Alec Guinness quarant'fa e che lui stesso aveva ricoperto con onore e gloria nella trilogia prequel. Non è ovviamente l'unico personaggio noto di questa nuova produzione legata al mondo di Star Wars, perché la storia si concentra su un periodo e su luoghi già cari ai fan della saga creata da George Lucas, andando a coprire eventi noti indirettamente e di riflesso al pubblico, coprendo un altro frammento dello spazio …

