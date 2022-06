Nigeria, spari in chiesa cattolica: almeno 50 morti tra cui bambini (Di domenica 5 giugno 2022) spari in una chiesa cattolica in Nigeria. Si temono almeno 50 morti tra cui anche bambini. Il governatore dello Stato di Ondo, Arakunrin Akeredolu, ha parlato di "attacco vile e satanico". Uomini armati sono entrati in una chiesa cattolica a Owo, nel Sud-Est del Paese, aprendo il fuoco sui fedeli che celebravano la Pentecoste. I media Nigeriani parlano di molte vittime, addirittura una cinquantina, e diversi feriti. La comunità di Owo è "devastata" per l'attentato di oggi nella chiesa di Saint Francis, ha sottolineato padre Augustine Ikwu, responsabile comunicazione della diocesi Nigeriana di Ondo, confermando i timori che i morti siano "molti" e però anche che tutti i ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 giugno 2022)in unain. Si temono50tra cui anche. Il governatore dello Stato di Ondo, Arakunrin Akeredolu, ha parlato di "attacco vile e satanico". Uomini armati sono entrati in unaa Owo, nel Sud-Est del Paese, aprendo il fuoco sui fedeli che celebravano la Pentecoste. I mediani parlano di molte vittime, addirittura una cinquantina, e diversi feriti. La comunità di Owo è "devastata" per l'attentato di oggi nelladi Saint Francis, ha sottolineato padre Augustine Ikwu, responsabile comunicazione della diocesina di Ondo, confermando i timori che isiano "molti" e però anche che tutti i ...

