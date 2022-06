Mina Settembre torna in replica su Rai1 con una nuova delusione per la protagonista, Mimmo mente? (Di domenica 5 giugno 2022) Mina Settembre torna in replica anche oggi, 5 giugno, su Rai1 dopo il successo della scorsa settimana. Nonostante si tratti di repliche in un inizio di giugno che strizza l’occhio all’estate, Serena Rossi ha portato a casa un ottimo risultato domenica scorsa e lo stesso farà oggi con un nuovo scontro al vertice con Mimmo e non solo. Ad andare in onda nel prime time di oggi di Rai1 saranno gli episodi dal titolo Il pappice e la noce e Ansia da prestazione in cui vedremo Mina di nuovo al centro di un triangolo amoroso con Claudio e Mimmo. La bella protagonista è ancora molto arrabbiata con Claudio ma questo non le vieta di attaccare Susy quando lei parla del marito, del quale sicuramente non merita ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022)inanche oggi, 5 giugno, sudopo il successo della scorsa settimana. Nonostante si tratti di repliche in un inizio di giugno che strizza l’occhio all’estate, Serena Rossi ha portato a casa un ottimo risultato domenica scorsa e lo stesso farà oggi con un nuovo scontro al vertice cone non solo. Ad andare in onda nel prime time di oggi disaranno gli episodi dal titolo Il pappice e la noce e Ansia da prestazione in cui vedremodi nuovo al centro di un triangolo amoroso con Claudio e. La bellaè ancora molto arrabbiata con Claudio ma questo non le vieta di attaccare Susy quando lei parla del marito, del quale sicuranon merita ...

