Massimo Oddo e il Padova | chi semina | raccoglie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 giugno 2022) Ilè pronto questa sera a disputare la finale playoff di Serie C contro il Palermo e indubbiamente uno dei maggiori artefici di questa impresa è. L’allenatore, arrivato a febbraio sulla panchina veneta, è stato il vero e proprio fautore della rimonta della sua squadra. Una rinascita non solo da un punto di vista di risultati (anche quelli, straordinari), ma soprattutto in termini di consapevolezza. Ed è proprio questa ad aver trascinato Chirico e compagni a questa finale. La carriera dida calciatore parla da sola, mentre quella da allenatore è stata sempre abbastanza turbolenta. La gavetta del mister dele la forza di affrontare alcune delusioni ha sempre costituito un terreno dovere, avendo prima bento. ...