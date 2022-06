Manchester United | Eriksen nel mirino

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Rabiot via dalla Juventus? Si informa anche il Manchester United mentre la mamma-agente prova a riallacciare… - OptaPaolo : 38 - Da quando è rientrato nel club nell'agosto 2016, Paul #Pogba ha creato più occasioni (231) e fornito più assis… - mauro_suma : Nel 2007 United e Liverpool, quindici anni dopo City e Liverpool, Carlo Re contro le grandi inglesi #Manchester… - EuropaCalcio : #ManchesterUnited su #Rabiot, qualcosa si muove: il punto #europacalcio - acafaro65 : RT @forumJuventus: (Cds) 'Rabiot via dalla Juventus? Si informa anche il Manchester United mentre la mamma-agente prova a riallacciare con… -

Commenta per primo Christian Eriksen , dopo un anno a dir poco turbolento, è pronto a tornare su grandi palcoscenici. Erik ten Hag , allenatore del, ha individuato nel nazionale danese il principale obiettivo a centrocampo. Lo riporta il Mirror .L'offerta della Roma L'offerta interista ha dunque superato (di poco) quella avanzata dalla società giallorossa per tentare di trattenere l'ex. La proposta era di 3,5 milioni di ... Cristiano Ronaldo nominato giocatore dell'anno del Manchester United Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara odierna del suo Portogallo contro la Svizzera, il centrocampista lusitano e del Manchester UnitedBruno Fernandes ha risposto ad alcune critiche ch ...Il danese, dopo aver lasciato l'Inter, si è rilanciato al Brentford e ora ha ricevuto qualche proposta dalla Premier League ...