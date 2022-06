LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: fuga con 7’00” di vantaggio, 100km al traguardo! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:56 Adesso i corridori di testa stanno facendo la voce grossa, il plotone ha ben 7’00” da recuperare. 14:53 Azione non troppo convincente della Lotto Soudal, il vantaggio della fuga è salito a 4’40”. 14:50 100 chilometri percorsi! 14:47 Gli atleti stanno andando ad una velocità media di 38.8 km/h. 14:44 Adesso a guidare le operazioni del plotone c’è la Lotto Soudal. 14:41 Attenzione! Problema meccanico per Taco Van Der Hoorn, l’olandese faceva parte dei dieci di testa. 14:38 La vittoria azzurra manca dal 1998, quando ad imporsi fu Stefano Zanini. 14:35 L’Italia è oggi presente in gara con: Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Davide Ballerini, Davide Cimolai, Simone Consonni e Alexander Konychev 14:32 Il gruppo non riesce a recuperare terreno sulla testa della ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:56 Adesso i corridori di testa stanno facendo la voce grossa, il plotone ha ben” da recuperare. 14:53 Azione non troppo convincente della Lotto Soudal, ildellaè salito a 4’40”. 14:50 100 chilometri percorsi! 14:47 Gli atleti stanno andando ad una velocità media di 38.8 km/h. 14:44 Adesso a guidare le operazioni del plotone c’è la Lotto Soudal. 14:41 Attenzione! Problema meccanico per Taco Van Der Hoorn, l’olandese faceva parte dei dieci di testa. 14:38 La vittoria azzurra manca dal 1998, quando ad imporsi fu Stefano Zanini. 14:35 L’Italia è oggi presente in gara con: Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Davide Ballerini, Davide Cimolai, Simone Consonni e Alexander Konychev 14:32 Il gruppo non riesce a recuperare terreno sulla testa della ...

