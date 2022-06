Italia, Mancini: "Abbiamo tanti giovani bravi, speriamo crescano in fretta" (Di domenica 5 giugno 2022) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport, dopo il pari con la Germania. Queste le sue parole: "Siamo stati un po' polli nel concedere il pareggio subito. E' un peccato. Non è stata una partita facile soprattutto all'inizio ma poi siamo stati bravi. -afferma Mancini - Sono contento per loro. Si è rivista una squadra? Sono stati bravi. Non era una partita facile contro una grande Nazionale. tanti giovani? Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra. Abbiamo tanti ragazzi giovani bravi, speriamo crescano in fretta. -prosegue Mancini - Cambia qualcosa? Non cambia ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Roberto, commissario tecnico della Nazionalena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport, dopo il pari con la Germania. Queste le sue parole: "Siamo stati un po' polli nel concedere il pareggio subito. E' un peccato. Non è stata una partita facile soprattutto all'inizio ma poi siamo stati. -afferma- Sono contento per loro. Si è rivista una squadra? Sono stati. Non era una partita facile contro una grande Nazionale.? Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra.ragazziin. -prosegue- Cambia qualcosa? Non cambia ...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - capuanogio : Si conferma che #Mancini rimane il ct perfetto per questo momento dell’#Italia. Serve un visionario e lui lo è - DiMarzio : .@Azzurri I Alla scoperta di Willy #Gnonto: esordio e assist per lui in #ItaliaGermania - provulusJFC : RT @giampdisan: Ma basta con #Mancini visionario che lancia i giovani: #Gnonto è entrato perché dal ritiro della nazionale è scappato pure… - 1000Cuori : ?? European Nations League - Al Dall'Ara la Giovane Italia di Mancini ferma sull'1 a 1 la Germania ?? -