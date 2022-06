Inter Sanchez, sul cileno anche il Galatasaray: le ultime (Di domenica 5 giugno 2022) Per arrivare a Dybala, l’Inter deve trovare la soluzione con Sanchez: intanto si fa sotto anche il Galatasaray per il cileno L’Inter ha in pugno Paulo Dybala, ma prima deve liberarsi degli ingaggi pesanti di Vidal e Sanchez. Se per il centrocampista la soluzione Flamengo è questione di giorni, diverso è il discorso di Alexis. Negli ultimi giorni l’attaccante ha rifiutato alcune proposte, anche se sul piatto resta la pista turca con il Galatasaray che avrebbe mosso i primi Interessi per il cileno. Si attende la risposta di Sanchez che dal canto preferirebbe un’avventura in Spagna. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Per arrivare a Dybala, l’deve trovare la soluzione con: intanto si fa sottoilper ilL’ha in pugno Paulo Dybala, ma prima deve liberarsi degli ingaggi pesanti di Vidal e. Se per il centrocampista la soluzione Flamengo è questione di giorni, diverso è il discorso di Alexis. Negli ultimi giorni l’attaccante ha rifiutato alcune proposte,se sul piatto resta la pista turca con ilche avrebbe mosso i primiessi per il. Si attende la risposta diche dal canto preferirebbe un’avventura in Spagna. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio ...

