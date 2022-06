Immenso Nadal | vince a Parigi per la 14esima volta È il 22° Slam in carriera E adesso?

Advertising

angelomangiante : Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60… - sportmediaset : Immenso Nadal: è il re di Parigi per la 14ª volta, 22° titolo dello Slam #nadalruud #rolandgarros #sportmediaset… - fanpage : #Nadal semplicemente immenso! #RolandGarros per la 14esima volta nelle sue mani ?? - mjal3nzi98 : RT @angelomangiante: Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60 mo… - MiaomiaoCh : RT @angelomangiante: Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60 mo… -

Gazzetta di Parma

Anche Felipe di Spagna a Parigi per tifare. Lapresse La partita Già nel corridoio si vede che Casper Ruud è teso, si sposta da un piede all'altro nervosamente, come i ragazzini prima di un ...- Zverev: il pronostico Servizio, rovescio, dritto: contro Djokovic, nei quarti, ha funzionato tutto l'campionario di cui dispone, che parte ovviamente favorito nella semifinale ... Immenso Nadal: battuto Ruud in tre set, ha vinto il 14° Roland Garros. Per lui è il 22° slam Rafael Nadal eterno re di Parigi! L'ex numero 1 del mondo sconfigge Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 e si laurea campione del Roland Garros per la quattordicesima volta in carriera. Per lo spagnolo, che salirà ...E pensare che ha dichiarato che avrebbe preferito un piede nuovo alla vittoria del Roland Garros. Rafa Nadal, nonostante un piede malconcio, che gli ha creato parecchi problemi, ha vinto l’edizione 20 ...