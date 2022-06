“Il futuro Papa Luciani a favore della pillola anticoncezionale”: la rivelazione in un audio degli anni in cui era vescovo di Vittorio Veneto (Di domenica 5 giugno 2022) Il futuro Giovanni Paolo I era favorevole alla pillola anticoncezionale. La testimonianza del pensiero dell’allora vescovo di Vittorio Veneto, Albino Luciani, è stata possibile grazie a un accurato lavoro di ricerca di Andrea Tornielli, direttore della direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Il giornalista ha, infatti, ideato e realizzato un podcast di Radio Vaticana in quattro puntate, che si possono ascoltare sul portale Vatican News, dedicato a Giovanni Paolo I in vista della sua beatificazione che sarà presieduta il 4 settembre 2022 da Papa Francesco a San Pietro. Nella seconda puntata, che andrà in rete il 13 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) IlGiovPaolo I eravole alla. La testimonianza del pensiero dell’alloradi, Albino, è stata possibile grazie a un accurato lavoro di ricerca di Andrea Tornielli, direttoredirezione editoriale del Dicastero per la comunicazioneSanta Sede. Il giornalista ha, infatti, ideato e realizzato un podcast di Radio Vaticana in quattro puntate, che si possono ascoltare sul portale Vatican News, dedicato a GiovPaolo I in vistasua beatificazione che sarà presieduta il 4 settembre 2022 daFrancesco a San Pietro. Nella seconda puntata, che andrà in rete il 13 ...

