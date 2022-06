Hockey pista, Serie A: Trissino espugna Lodi e va avanti 1-0 nelle finali scudetto (Di domenica 5 giugno 2022) La prima serata delle finali scudetto 2022 della Serie A di Hockey pista regala subito un colpo di scena. Il Trissino infatti “fa il break” andando a prendersi una netta vittoria per 2-5 sul campo del Lodi. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Al Palacastellotti, gli ospiti passano subito in vantaggio con Cocco ma i padroni di casa prima rimontano con D’Anna e poi vanno sul 2-1, al riposo, con Greco. Nella ripresa però, c’è solo una squadra in campo: il Trissino. I veneti annullato totalmente i lombardi infilando quattro reti consecutivi. Il 2-2 di Malagoli al settimo minuto di fatto indirizza la gara. Gli uomini di Bertolucci si scatenato: arrivano il 2-3 di Faccin e poi a due minuti dalla fine la combinazione che decide ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) La prima serata delle2022 dellaA diregala subito un colpo di scena. Ilinfatti “fa il break” andando a prendersi una netta vittoria per 2-5 sul campo del. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Al Palacastellotti, gli ospiti passano subito in vantaggio con Cocco ma i padroni di casa prima rimontano con D’Anna e poi vanno sul 2-1, al riposo, con Greco. Nella ripresa però, c’è solo una squadra in campo: il. I veneti annullato totalmente i lombardi infilando quattro reti consecutivi. Il 2-2 di Malagoli al settimo minuto di fatto indirizza la gara. Gli uomini di Bertolucci si scatenato: arrivano il 2-3 di Faccin e poi a due minuti dalla fine la combinazione che decide ...

