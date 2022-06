Gotze al Benfica, trattative in corso: clausola per liberarlo dal PSV (Di domenica 5 giugno 2022) Gotze al Benfica, trattative in corso: c’è la clausola per liberare il trequartista del PSV Come riportato da Fabrizio Romano sono in corso colloqui tra Mario Götze e il Benfica. Non c’è l’accordo definitivo col giocatore ma le trattative stanno andando avanti. I portoghesi potrebbero prelevare il trequartista tedesco versando al PSV i 4 milioni della clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)alin: c’è laper liberare il trequartista del PSV Come riportato da Fabrizio Romano sono incolloqui tra Mario Götze e il. Non c’è l’accordo definitivo col giocatore ma lestanno andando avanti. I portoghesi potrebbero prelevare il trequartista tedesco versando al PSV i 4 milioni dellarescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

