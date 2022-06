Federico Garcìa Lorca | il poeta surrealista dal cuore gitano

(Di domenica 5 giugno 2022)nacque oggi, 5 Giugno del 1898 a Fuente Vaqueros, un comune dell’Andalusia. Egli fu un famoso, autore e regista teatrale, da annoverarsi nella cosiddetta “generazione del ‘27”, un insieme di artisti che resero il primo periodo del XX secolo “Edad de Plata” ossia “età d’argento”. Tra questi,incontrò fra i tanti Dalì e Salinas a Madrid nel 1919. L’amore per la musica e la tradizione popolare trasmessi dalla mamma furono elementi di grande importanza nelle sue opere poetiche e teatrali. : vita e opere “Chi cammina/ dimentica. / E chi si ferma / sogna”. Poesia “Corrente” dal libro “I sonetti dall’amore oscuro”,Il 1921 è l’anno in cuipubblicò il suo primo libro di ...

Santo San Bonifacio - Sono nati in questo giorno 1898 Federico Garcia Lorca 1944 Massimo Cacciari 1946 Stefania Sandrelli - Proverbio Chi va alla guerra, mangia male e dorme in terra