Dove vedere Portogallo-Svizzera | streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Nations League

Il match Portogallo-Svizzera, valido per la seconda giornata del gruppo 2 della Lega A della Nations League 2022/23, si gioca domani, domenica 5 giugno, alle ore 20.45 nello stadio Jose Alvalade di Lisbona. I lusitani sono reduci dal pareggio contro la Spagna mentre gli ospiti hanno perso all'esordio contro la Repubblica Ceca. Le probabili formazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Spagna-Svizzera, 3^ giornata Nations League La Spagna batte la Svizzera, il riepilogo del sabato di Nations League La Francia pareggia con il Portogallo, il riepilogo della Nations

