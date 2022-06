Dopo l’afa, vento e pioggia. Alberi caduti in Bergamasca: 50 chiamate ai vigili del fuoco - Foto (Di domenica 5 giugno 2022) Maltempo. Dopo il grande caldo e l’afa, intorno alle 17 un breve temporale ha colpito la Bergamasca, come da previsioni meteo. I danni maggiori li ha causati il vento. Tetti scoperchiati a Nembro e Villa d’Adda: nessuno è rimasto ferito. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 giugno 2022) Maltempo.il grande caldo e, intorno alle 17 un breve temporale ha colpito la, come da previsioni meteo. I danni maggiori li ha causati il. Tetti scoperchiati a Nembro e Villa d’Adda: nessuno è rimasto ferito.

Advertising

infoitinterno : Dopo l'afa, vento e pioggia. Alberi caduti in Bergamasca: 50 chiamate ai vigili del fuoco - Foto - unpotoscano : Oggi come le zanzare: uscirò di casa alle 19 non appena l’afa calerà un po’, o perlomeno si spera perché in centro… - horottoilvetro : RT @acassanelli68: L'afa di stamattina in pianura padana è pari a quella di Bangkok. Dopo il matrimonio di ieri sera???? correre ?? stamattina… - acassanelli68 : L'afa di stamattina in pianura padana è pari a quella di Bangkok. Dopo il matrimonio di ieri sera???? correre ?? stama… - exmpatia : cmq l'avanzamento dell'età si fa sentire seriamente perché dopo un'intera giornata fuori tra caldo afa e aria condi… -