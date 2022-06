DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: dominio di Quartararo, a terra Bastianini e Bagnaia (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Quest’anno la Ducati ha già vinto 5 gare sulle 9 disputate, ma al 5 giugno è già fuori dalla corsa al Mondiale. Un quesito sorge naturale: forse per riportare il titolo a Borgo Panigale servirebbe Fabio Quartararo? Ormai il francese è stato blindato da Yamaha fino al 2024… -8 Martin prova ad allungare, per ora resiste Aleix Espargarò. Occhio a Zarco che monta la gomma dura al posteriore. -8 Marini si trova a 9 decimi da Mir, può credere in una top5 insperata. -9 Davanti ormai Quartararo può amministrare: 5 secondi di vantaggio… -9 MARTIN SECONDO! Lo spagnolo si riprende la posizione nei confronti di Aleix Espargarò con una staccata precisa in fondo al rettilineo all’interno. -10 I piazzamenti degli italiani: 6° Marini, 13° Morbidelli, 16° Dovizioso, 18° Pirro -10 Aleix ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Quest’anno la Ducati ha già vinto 5 gare sulle 9 disputate, ma al 5 giugno è già fuori dalla corsa al Mondiale. Un quesito sorge naturale: forse per riportare il titolo a Borgo Panigale servirebbe Fabio? Ormai il francese è stato blindato da Yamaha fino al 2024… -8 Martin prova ad allungare, per ora resiste Aleix Espargarò. Occhio a Zarco che monta la gomma dura al posteriore. -8 Marini si trova a 9 decimi da Mir, può credere in una top5 insperata. -9 Davanti ormaipuò amministrare: 5 secondi di vantaggio… -9 MARTIN SECONDO! Lo spagnolo si riprende la posizione nei confronti di Aleix Espargarò con una staccata precisa in fondo al rettilineo all’interno. -10 I piazzamenti degli italiani: 6° Marini, 13° Morbidelli, 16° Dovizioso, 18° Pirro -10 Aleix ...

SkySportMotoGP : ?? VINCE CELESTINO VIETTIIII IN #MOTO2 ? ?? Che finale a Barcellona, arrivo in volata I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO AL MUGELLO ???? Da Nuvola Rossa a freccia tricolore Risultati ? - SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: Brutto incidente in #Moto3, coinvolti 3 piloti, senza conseguenze gravi LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? IZAN GUEVARA VINCE A BARCELLONA IN #MOTO3 ? Foggia costretto al ritiro I risultati ? -