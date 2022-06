Cremona Pride | polemiche per la statua della Vergine Maria a seno scoperto | «Blasfema» – Il video

(Di domenica 5 giugno 2022) Anche quest’anno tornano lecontro abiti, atteggiamenti e provocazioni presenti nelle manifestazioni dell’orgoglio Lgbtqia+. Le accuse di blasfemia sono arrivate per unavestita da Madonna e con il. L’icona rivisitata è stata portata in spalla da un gruppo di manifestanti durante il corteo didi ieri 4 giugno. Diffusa e contestata sui social, ha infuocato diversi esponenti locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. «Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettosofede cristiana, che si rivendicano i diritti», denunciano. Il sindaco: «Contento, ma capisco le perplessità» Al centro delleè finito anche il sindacocittà, Gianluca Galimberti, che ha concesso il patrocinio al ...

Advertising

patripatty5 : RT @Massimi06250625: GLI OMOSESSUALI ORGOGLIOSI PRETENDONO RISPETTO MA NON DANNO RISPETTO - GAY PRIDE BLASFEMO A CREMONA: MADONNA A SENO SU… - DomenicoMolli10 : RT @LaStampa: Cremona Pride: polemiche per la Madonna a seni nudi al corteo - post_allout71 : RT @isentinelli: Il primo Cremona Pride è stato un grande successo! ?????? - sartori_villa : GAY PRIDE A CREMONA.BRAVO SINDACO COMUNISTA CHE AUTORIZZA UNO SCHIFO TALE. CITTADINI E CHIESA TACCIONO - shineelite2 : RT @LaStampa: Cremona Pride, il passaggio della Madonna con i seni scoperti -

La Provincia di Cremona e Crema

Il sindaco: "Contento, ma capisco le perplessità" Al centro delle polemiche è finito anche il sindaco della città, Gianluca Galimberti, che ha concesso il patrocinio al primodie ha ......//terninrete.it/notizie - di - terni - terni - giovanni - arvedi - dona - un - crocifisso - in - acciaio - al - vescovo - francesco - antonio - soddu/ Tag: acciai speciali ternigay... Cremona Pride, una città arcobaleno - Foto 1 di 11 - La Provincia https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/06/05/pride-a-cremona-polemiche-per-madonna-a-seni-nudi-a-corteo_29f22632-133b-4e42-803a-30da3d9644cb.html#:~:text=Sotto%20accusa%2C%20in%20particolare%2C%20 ...Non ero mai stato ad un pride prima di oggi e sono contento che anche a Cremona, come in altre città, si sia fatto. E si sia fatto così, con l’intelligenza e la capacità di costruire occasioni di pens ...