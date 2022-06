Covid, Locatelli: “Si va verso fase endemica. Non è detto che si farà quarta dose”. Obbligo vaccino e mascherina a scuola a settembre? (Di domenica 5 giugno 2022) settembre ancora lontano, ma già si riflette sul rientro a scuola. Come sarà vista la nuova fase che stiamo vivendo? Troppo presto per fare previsioni. Nel frattempo "possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei", ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), a Live In di SkyTg24 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 giugno 2022)ancora lontano, ma già si riflette sul rientro a. Come sarà vista la nuovache stiamo vivendo? Troppo presto per fare previsioni. Nel frattempo "possiamo liberarci dallain questain alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non èsugli aerei", haFranco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), a Live In di SkyTg24 L'articolo .

