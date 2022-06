Cos’è un attacco DDoS e perché se ne sta parlando così tanto in questi giorni (Di domenica 5 giugno 2022) In attesa di capire se il conflitto in Ucraina si stia davvero trasformando in una cyber-war e, in ogni caso, quale possa essere l’accezione con cui intendere questo concetto (se come una vera e propria guerra che si basa anche su cyber attacchi di una certa rilevanza o se, invece, come una guerra che utilizza le armi della disinformazione per inquinare l’ecosistema digitale), occorre sicuramente dare una definizione a uno strumento che è stato utilizzato da un gruppo di hacktivisti diventato molto celebre negli ultimi mesi per le sue azioni contro le infrastrutture italiane, ovvero il gruppo Killnet, accompagnato dalla sua cellula più “incontrollabile”, il gruppo Legion. Si tratta di collettivi che utilizzano uno dei più noti strumenti in ottica cyber, ovvero l’attacco DDoS. Per questo motivo, l’attacco DDoS è entrato ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 5 giugno 2022) In attesa di capire se il conflitto in Ucraina si stia davvero trasformando in una cyber-war e, in ogni caso, quale possa essere l’accezione con cui intendere questo concetto (se come una vera e propria guerra che si basa anche su cyber attacchi di una certa rilevanza o se, invece, come una guerra che utilizza le armi della disinformazione per inquinare l’ecosistema digitale), occorre sicuramente dare una definizione a uno strumento che è stato utilizzato da un gruppo di hacktivisti diventato molto celebre negli ultimi mesi per le sue azioni contro le infrastrutture italiane, ovvero il gruppo Killnet, accompagnato dalla sua cellula più “incontrollabile”, il gruppo Legion. Si tratta di collettivi che utilizzano uno dei più noti strumenti in ottica cyber, ovvero l’. Per questo motivo, l’è entrato ...

