Chiude Domenica IN: tutti gli ospiti dell’ultima puntata il 5 giugno 2022 (Di domenica 5 giugno 2022) E’ arrivato il momento dei saluti ma non sarà un addio, solo un arrivederci. Già perchè Mara Venier tornerà in onda anche a settembre, con il suo mantra “Eh già io sono ancora qua…”. La conduttrice ha già annunciato che ci sarà anche nella prossima stagione televisiva e oggi, probabilmente, lo confermerà in modo più che ufficiale, dando l’arrivederci al suo pubblico. Domenica 5 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 15.50 su RAI 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 38° e ultima puntata di ‘Domenica In’. Vi ricordiamo che la puntata di Domenica IN di oggi terminerà alle ore 15.50, per dare la linea al TG1 per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Chi ci terrà compagnia per questa ultima puntata di Domenica IN? ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) E’ arrivato il momento dei saluti ma non sarà un addio, solo un arrivederci. Già perchè Mara Venier tornerà in onda anche a settembre, con il suo mantra “Eh già io sono ancora qua…”. La conduttrice ha già annunciato che ci sarà anche nella prossima stagione televisiva e oggi, probabilmente, lo confermerà in modo più che ufficiale, dando l’arrivederci al suo pubblico., dalle ore 14.00 alle ore 15.50 su RAI 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 38° e ultimadi ‘In’. Vi ricordiamo che ladiIN di oggi terminerà alle ore 15.50, per dare la linea al TG1 per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Chi ci terrà compagnia per questa ultimadiIN? ...

Advertising

chetempochefa : Si chiude una straordinaria stagione di #CTCF, seguita da 2,7 milioni di telespettatori e l’11,3%, oltre un punto i… - AnnaMancini81 : Domenica In 5 giugno, Mara Venier chiude la stagione con Cesare Cremonini e Francesco Gabbani - Caterina_Sanna : RT @monumentiaperti: Il 4 e 5 giugno #MonumentiAperti2022 in #Sardegna chiude in bellezza con un programma ricco di appuntamenti! ?? Un viag… - federvela : Qui il comunicato ufficiale con tutte le dichiarazioni ?? ?? - PressMareItalia : Ci sarà la #regata di '#consolation' (consolazione) al termine delle fasi #finali per tutti quelli che non raggiung… -