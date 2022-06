Carabinieri: Meloni, 'grazie per vostro servizio a garantire nostra sicurezza' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "A 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, l'Italia ricorda il profondo spirito di abnegazione e sacrificio che contraddistingue i nostri uomini e donne in divisa. grazie per il vostro servizio nel garantire la nostra sicurezza. Nei secoli fedele”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "A 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei, l'Italia ricorda il profondo spirito di abnegazione e sacrificio che contraddistingue i nostri uomini e donne in divisa.per ilnella. Nei secoli fedele”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

