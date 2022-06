Carabinieri: Fico, 'risorsa di elevata professionalità al servizio della collettività' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “In questo giorno in cui si celebrano i 208 anni dalla fondazione desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto ogni giorno al servizio della collettività". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 208 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. "Una risorsa di elevata professionalità che offre un ineguagliabile contributo in tutti i campi di azione – dalla lotta alla criminalità sul territorio a quella cibernetica, dalla tutela dell'ambiente, alla sicurezza all'estero delle nostre ambasciate, fra cui quella a Kiev. Competenza, affidabilità, abnegazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “In questo giorno in cui si celebrano i 208 anni dalla fondazione desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell'Arma deiper il lavoro svolto ogni giorno al". Così il presidenteCamera, Roberto, in occasione del 208 anniversariofondazione dell'Arma dei. "Unadiche offre un ineguagliabile contributo in tutti i campi di azione – dalla lotta alla criminalità sul territorio a quella cibernetica, dalla tutela dell'ambiente, alla sicurezza all'estero delle nostre ambasciate, fra cui quella a Kiev. Competenza, affidabilità, abnegazione e ...

Alvy72 : @Roberto_Fico @_Carabinieri_ Ma ancora credi di imbambolata le persone con parole di propaganda da seconda guerra mondiale - angiulin69 : @Roberto_Fico @_Carabinieri_ Quelli che inseguivano il runner in spiaggia?? ?????? - giuseppeurban20 : @Roberto_Fico @_Carabinieri_ Grazie degli inseguimenti durante il lookdaun hai vecchietti grazie per il grande impe… - Giovann08847544 : @Roberto_Fico @_Carabinieri_ Ficoooo Sei insuperabile. Nemmeno giggino la frottola può competere con te ! Adesso… - fede8804 : @Roberto_Fico @_Carabinieri_ Parli degli stessi che manganellano? No, Perché non hanno nessun rispetto dal popolo, solo ripudio. -