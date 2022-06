Cammaroto: "Napoli, idea Beto insieme a Osimhen! E le ultime in casa azzurra...'' (Di domenica 5 giugno 2022) Cammaroto: "Napoli, idea Beto insieme a Osimhen! ultime su Deulofeu, Ostigard, Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz" Emanuele Cammaroto, nella sua rubrica curata su NapoliMagazine.Com, rivela le ultime indiscrezioni sul mercato del Napoli. Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato: ''Aspettando una svolta su Koulibaly e sul futuro di Mertens, il mercato del Napoli vive ore importanti. -afferma Cammaroto - Luciano Spalletti ha chiesto al ds Cristiano Giuntoli e al presidente Aurelio De Laurentiis di poter avere a disposizione in ritiro una squadra già pronta, che possa essere per buona parte - al 70% - quella che poi affronterà la stagione. La ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 giugno 2022): "su Deulofeu, Ostigard, Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz" Emanuele, nella sua rubrica curata suMagazine.Com, rivela leindiscrezioni sul mercato del. Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato: ''Aspettando una svolta su Koulibaly e sul futuro di Mertens, il mercato delvive ore importanti. -afferma- Luciano Spalletti ha chiesto al ds Cristiano Giuntoli e al presidente Aurelio De Laurentiis di poter avere a disposizione in ritiro una squadra già pronta, che possa essere per buona parte - al 70% - quella che poi affronterà la stagione. La ...

