(Di sabato 4 giugno 2022) Il presidente del Veneto: «Credo che Matteo non vada più in Russia». E Salvini glissa sul viaggio e parla di Cortina

... a partire da Giorgetti e), dal leader Salvini e dal "consulente": individuazione di una località per intavolare trattative di pace; ruolo di garanzia di Italia, Germania e Francia; ...... a proposito del , sono tanti e vedono in Giorgetti e in- i superbig del partito, affezionati ... Matteo, mentre il suo consulentesta per finire davanti al Copasir, scrive: 'Bene, le armi ... Zaia: Capuano chi L'ho cercato su Google. A Belluno è gelo tra i dirigenti della Lega BELLUNO - L'uomo che riempiva le piazze adesso le svuota o le raffredda. Da trascinatore a zavorra, da "capitano" a "aggiunto". Un leader depotenziato fino a gettare un'ombra di sostenibile imbarazzo ...Piano di pace in 4 punti di Matteo Salvini (e del consulente Antonio Capuano) che avrebbero presentato alla Russia. Lega, tregua, caos Pd: cosa succede ...